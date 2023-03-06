Тернополянин у Бердянську допомагав росіянам



Служба безпеки зібрала доказову базу щодо чергового колаборанта, який добровільно погодився на співпрацю з ворогом та працевлаштувався у незаконному правоохоронному органі окупантів –«управлінні внутрішніх справ по місту Бердянськ та Бердянському району».



Досудовим розслідуванням встановлено, що під час повномасштабного вторгнення російських військ в Україну 35-річний тернополянин перебував у Бердянську. Після окупації міста росіянами він за власним бажанням приєднався до органів окупаційної адміністрації Запорізької області, обійнявши посаду «помічника оперуповноваженого відділу кримінальної поліції».

Співпрацюючи з окупаційною адміністрацією держави-агресора та її російськими кураторами, так зване «управління внутрішніх справ по місту Бердянськ та Бердянському району» придушує опір і залякує мирних мешканців тимчасово окупованих територій Запоріжжя, застосовуючи репресивні методи та масові переслідування проукраїнських громадян.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зраднику про підозру за ч.7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. За співпрацю з ворогом йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Викриття та документування протиправної діяльності колаборанта здійснювали співробітники Управління СБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.