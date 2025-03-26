У Тернополі величезні черги за квитками: онлайн-сервіси Укрзалізниці тимчасово не працюють

У Тернополі спостерігаються великі черги за квитками на потяги, оскільки онлайн-сервіси Укрзалізниці тимчасово не працюють через кібератаку. Купити квиток наразі можна лише у касах залізничних вокзалів, і лише на два дні вперед – 26 та 27 березня.

Що сталося? 23 березня вранці «Укрзалізниця» зазнала масштабної кібератаки, яка призвела до технічного збою в онлайн-системах. Внаслідок цього неможливий продаж квитків через застосунок, сайт, а також недоступні сервіси замовлення послуг та онлайн-підтримка.

Що з рухом поїздів? Компанія запевняє, що збій не вплинув на графік руху поїздів – вони курсують без змін. Усі операційні процеси забезпечуються в резервному форматі.

Як купити квиток?

Придбати квиток на внутрішні та міжнародні поїзди (на 26-27 березня) можна виключно в касах вокзалів.

Для військовослужбовців передбачена можливість оформлення квитка безпосередньо у начальника поїзда.

Якщо ви раніше купували квиток онлайн, але не можете його завантажити, перевірте електронну пошту – PDF-квиток має бути там.

Якщо ви військовослужбовець і придбали квиток через сервіс Армія+, але не можете його завантажити – зверніться в коментарях на офіційній сторінці Укрзалізниці у Facebook для оперативного вирішення ситуації.

Коли відновлять онлайн-сервіси? АТ «Укрзалізниця» активно працює над усуненням проблеми та розраховує найближчим часом відновити роботу онлайн-ресурсів.

«Продовжуємо відновлювати онлайн-сервіси після кібератаки. Розраховуємо вийти на фінішну пряму з відновлення ресурсів вже у найближчий час», – повідомили в компанії.

Слідкуйте за офіційними каналами Укрзалізниці для отримання актуальної інформації.