Роботу онлайн-системи Укрзалізниці відновлено: деталі для подорожуючих

❕ Система онлайн-продажу Укрзалізниці відновлена в резервному режимі. Тепер знову можна купувати квитки на поїзди та оформлювати їх повернення.

Оскільки система працює з підвищеним навантаженням, можливі тимчасові перебої. Просимо користуватися застосунком лише за нагальної потреби в подорожі.

🔹 Архіви раніше придбаних квитків тимчасово недоступні, проте самі квитки залишаються чинними. PDF-дублікати можна знайти в електронній пошті, зазначеній у вашому акаунті. Якщо листа немає у вхідних, перевірте папку «Спам».

🔹 Якщо квитка немає в доступі, для посадки можна використати його скріншот із застосунку. У крайньому разі пред’явіть на вході в поїзд квитанцію про оплату квитка з банківського застосунку.

🔹 Повернення квитків та коштів за автокупівлю доступне через спеціальну форму за посиланням на головній сторінці застосунку.

Ми працюємо над повною стабілізацією системи! 🦾