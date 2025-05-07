Гранти для підтримки захисників: на Тернопільщині стартував конкурс проєктів для ветеранів та людей з інвалідністю

Органи місцевого самоврядування, громадські організації, ініціативні групи та спортивні інституції Тернопільської області можуть долучитися до грантової програми зі створення адаптивних спортивних і соціальних просторів для ветеранів, військовослужбовців та людей з інвалідністю. Ініціатива реалізується Фондом «МХП-Громаді» в межах програми реінтеграції ветеранівза підтримки Державної установи «Спорт для всіх», Міністерства молоді та спорту України, Фонду Федора Шпига та в рамках програми Президента України «Активні парки».