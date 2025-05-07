Гранти для підтримки захисників: на Тернопільщині стартував конкурс проєктів для ветеранів та людей з інвалідністю
Громади Тернопільщини можуть подати заявки на гранти для створення адаптивних просторів для ветеранів, військових і людей з інвалідністю
Органи місцевого самоврядування, громадські організації, ініціативні групи та спортивні інституції Тернопільської області можуть долучитися до грантової програми зі створення адаптивних спортивних і соціальних просторів для ветеранів, військовослужбовців та людей з інвалідністю. Ініціатива реалізується Фондом «МХП-Громаді» в межах програми реінтеграції ветеранів #МХП_Поруч за підтримки Державної установи «Спорт для всіх», Міністерства молоді та спорту України, Фонду Федора Шпига та в рамках програми Президента України «Активні парки».
Конкурс охоплює 13 областей України, включно з Тернопільською.
Прийом заявок — до 12 травня 2025 року
Оголошення переможців — 26 червня 2025 року
Подати заявку можна за посиланням https://nestrymni.sportforall.gov.ua
Закликаємо громади та організації області долучатися до ініціативи. Створення таких просторів — це реальний вклад у підтримку ветеранів, захисників України та людей з інвалідністю, розвиток інклюзивної інфраструктури та зміцнення громади.