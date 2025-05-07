Сльози, тиша і правда війни — у Тернополі переглянули стрічку «20 днів у Маріуполі»

У Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини відбувся кінопоказ оскароносного документального фільму «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова.

«20 днів у Маріуполі» — це хроніка облоги міста, знята журналістами, які залишалися там, щоб показати світові жорстоку реальність війни.

Перегляд фільму пройшов у повній тиші. Кадри зруйнованого міста, розпач мирних жителів, героїзм медиків і рятувальників – усе це залишило глибокий слід у серцях. Дехто не міг стримати сліз…

Показ став для студентів, школярів та всіх присутніх не лише уроком історії, а й нагадуванням про відповідальність кожного – пам’ятати, поширювати правду та ніколи не пробачати.

Модерувала подію завідувачка відділу російсько-української війни Уляна Чепіль, яка представила стрічку. Про історію створення документального фільму розповів Володимир Ханас.

Після показу стрічки усі охочі переглянули фотовиставку «Маріуполь. Боротьба за незалежність», де представлено світлини довоєнного міста. Це дозволило глядачам побачити контраст між мирним життям Маріуполя та реальністю, зафіксованою у фільмі.

Дякуємо всім, хто долучився до події, щоб пам’ятати, аналізувати та робити висновки.

Захід відбувся за сприяння кіноклубу Docudays UA від ГО “Тернопільська кінокомісія”

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