Замість слів — ніж: конфлікт на Тернопільщині завершився реанімацією

До восьми років позбавлення волі загрожує 65-річному жителю Рівненщини, якого обвинувачують у завданні тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України).

Інцидент стався на початку лютого в одному із сіл Скали-Подільської громади. Під час застілля між двома чоловіками — співмешканцем жінки та її племінником — виник конфлікт. У розпалі суперечки старший з чоловіків схопив ніж і завдав удару опонентові.

30-річного потерпілого з проникаючими пораненнями у важкому стані доправили до реанімації. Завдяки оперативній роботі медиків його життя вдалося врятувати.

Після затримання підозрюваного поліцейські Борщівського відділення провели досудове розслідування, зібрали докази та передали справу до суду. Процесуальне керівництво здійснювала Чортківська окружна прокуратура.