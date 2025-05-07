На Тернопільщині зник Богдан Геліний

Співробітники Бережанського відділу поліції встановлюють місцеперебування жителя села Ценів Богдана Голіного, 1953 року народження. Пенсіонер 6 травня вийшов з дому і назад не повернувся.

На вигляд чоловіку 70 років, зріст близько 190 см, худорлявої статури, волосся сиве.

Був одягнутий у темну синю куртку, зелений светр, чорний кашкет, сірі класичні штани. Ходить за допомогою палиці.

Якщо ви бачили розшукуваного або знаєте його місцеперебування, повідомте працівникам поліції за номером (098) 626-52-28 або на спецлінію 102.

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