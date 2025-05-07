00:16 | 8.05.2025
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі знову горіли дачі на Тарнавського

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Увечері 6 травня на вулиці Тарнавського в Тернополі сталася чергова пожежа на території колишнього дачного кооперативу. Займання виникло в одному з покинутих дачних будинків. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники, які прибули на місце події. Площа загоряння склала близько 4 квадратних метрів. Причини виникнення пожежі та розмір завданих збитків наразі встановлюються. 

Це вже не перший випадок займання на цій території. Пожежі в колишньому дачному кооперативі на Тарнавського трапляються регулярно.  

Рятувальники закликають громадян не спалювати сміття та суху траву, оскільки такі дії не лише порушують закон, а й становлять реальну загрозу життю, майну та навколишньому середовищу. У разі виявлення пожежі слід негайно повідомляти за номером 101.

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