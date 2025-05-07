З вересня 2025 — без грошей з бюджету: які школи Тернопільщини можуть закрити?

З 1 вересня 2025 року школи, у яких навчається 45 і менше учнів, не отримуватимуть освітньої субвенції з державного бюджету. Про це повідомила директорка обласного департаменту освіти і науки Тернопільщини Ольга Хома. Під загрозою — десятки малокомплектних шкіл по всій області. Яке рішення ухвалять громади та як це вплине на учнів і педагогів — з’ясовувало Суспільне.

Приклад села Кобилля: з 240 учнів до 29

У гімназії села Кобилля Збаразької громади навчається лише 29 дітей. Директор Зеновій Юрик працює в цьому закладі вже понад пів століття. Він пригадує: коли прийшов до школи, учнів було 240, а викладали 19 педагогів. З того часу будівлю модернізували, додали другий поверх, спортзал і кабінет хімії. Але без державного фінансування гімназія не зможе функціонувати, зізнається директор.

Учителька початкових класів Ольга Стародуб працює в тій же школі. Тут навчаються двоє з п’яти її дітей. Закриття школи може позбавити її роботи і створити труднощі з доїздом дітей: дорога до сусідніх сіл погана, а залишити малих нікому.

У Збаразькій громаді — сім “ризикових” шкіл

За словами начальника управління освіти Збаразької міської ради Володимира Флінти, у громаді — сім шкіл, які можуть втратити державну субвенцію. Серед них — гімназії у селах Кобилля, Киданці, Карначівка, Красносільці. Наприклад, у Карначівській гімназії навчається 37 дітей. У громаді розглядають можливість “здорової конкуренції” між закладами — залучення учнів з інших сіл.

Частину шкіл планують фінансувати з місцевого бюджету — рішення ухвалюватимуть після громадських обговорень на сесії міської ради. Також у планах — оптимізація шляхом об’єднання закладів, як це вже було зроблено з дев’ятьма школами у попередні роки.

Курівці: на межі допустимої кількості

У Курівецькій гімназії Тернопільської громади навчається 41 дитина. Колись було 136. Директорка Ольга Чортик зазначає, що війна змусила багато родин виїхати, а учні перейшли на екстернатну форму. За прогнозами, у вересні 2025 року тут буде лише 44 учні — менше від порогового значення. Тернопільська міськрада вже підготувала проєкт рішення про пониження ступеня гімназії до початкової школи.

У закладі навчаються й діти з особливими потребами. Людмила Боденко переїхала в Курівці з Хмельниччини саме через близькість школи та реабілітаційного центру: “Як довозити дитину з інвалідністю щодня далеко — нереально”, — каже вона.

Що дозволяє закон?

За словами Ольги Хоми, норма про обмеження фінансування не означає автоматичну ліквідацію школи. Вихід — пониження ступеня до початкової школи. Такі заклади можуть отримувати субвенцію, навіть якщо навчається лише один учень. Водночас фінансування середньої ланки (5–9 класи) можливо лише з місцевого бюджету.

Станом на 1 вересня 2024 року в області навчалося 101 тисяча школярів, тоді як до повномасштабної війни — 111 тисяч. Протягом 2024–2025 навчального року кількість учнів зменшилася ще на 600.

За Інф. Суспільне