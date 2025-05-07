Подружжя, яке творило українську науку й культуру: у Тернополі відкрили тематичну виставку

У Бібліотека-музей “Літературне Тернопілля” відкрито тематичну виставку, приурочену до 95-річчя від дня народження видатної української математкині, громадської діячки, політв’язня радянського режиму Ніни Вірченко та її чоловіка — знаного перекладача, літературознавця, публіциста Ростислава Доценка.

Виставка знайомить із життєвим і творчим шляхом подружжя, яке своєю працею й невтомною громадянською позицією зробило вагомий внесок у розвиток української науки, культури та національної свідомості.У заході взяли участь рідні і близькі ювілярки, громадські діячі Тернопільщини, місцеві митці та діячі культури.

Експозиція включає книжкові видання, наукові праці, переклади, фотоматеріали.

Запрошуємо відвідати виставку та вшанувати двох яскравих постатей української інтелігенції.

Дякуємо Вірі Чупровій та Volodymyr Khanas за допомогу в організації виставки.

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