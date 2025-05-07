00:16 | 8.05.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

На Тернопільщині зіткнулися автомобіль та мотоцикл

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Порушення правил дорожнього руху – причина аварії на Кременеччині. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 6 травня близько 16:30 в Шумську. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група поліції.

За попередньою інформацією, 22-річний юнак, керуючи мотоциклом Viper, під час обгону автівки марки Fiat, допустив зіткнення з нею. У результаті удару кермувальник мототранспорту отримав тілесні ушкодження. Його бригада швидкої доправила в травматологічне відділення.

У обох водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини ДТП встановлюють працівники поліції.
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *