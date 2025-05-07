На Тернопільщині зіткнулися автомобіль та мотоцикл

Порушення правил дорожнього руху – причина аварії на Кременеччині. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 6 травня близько 16:30 в Шумську. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група поліції.



За попередньою інформацією, 22-річний юнак, керуючи мотоциклом Viper, під час обгону автівки марки Fiat, допустив зіткнення з нею. У результаті удару кермувальник мототранспорту отримав тілесні ушкодження. Його бригада швидкої доправила в травматологічне відділення.



У обох водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини ДТП встановлюють працівники поліції.



Поділіться:









