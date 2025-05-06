Із російського полону повернувся Віталій Кисляк з Великих Дедеркал!

Сьогоднішній день став особливим для Тернопільщини: в межах чергового обміну полоненими з росією додому повернувся наш земляк — Віталій Кисляк із села Великі Дедеркали!

Після довгих місяців у неволі, пережитих випробувань і постійної надії, Віталій нарешті обійняв своїх рідних. Це — не просто повернення, це перемога віри, любові до Батьківщини і незламності українського духу.

Щиро дякуємо за мужність, вірність Україні та силу, яку ти зберіг у найтяжчих умовах!

Разом із Віталієм додому повернулися ще троє військових з Тернопільщини, серед них — Олексій Квас із села Чайчинці Борсуківської громади, оборонець, який також пройшов пекло полону й нині повернувся на рідну землю.

Загалом у межах цього обміну звільнено 205 українських захисників, зокрема оборонців Маріуполя та воїнів, які тримали найгарячіші рубежі фронту.

Президент України Володимир Зеленський наголосив:

«Наші — вільні. Наші — вдома».

Глава держави подякував усім, хто долучився до цієї надважливої справи, зокрема міжнародним партнерам — Об’єднаним Арабським Еміратам, які виступили посередниками в обміні.

Нехай кожен український воїн повернеться додому живим! Радіємо разом із рідними наших героїв!

Слава Україні! Героям слава!