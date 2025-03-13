Українська культура як зброя: Львів приймає проєкт “Традиції як тренд UA”

5 квітня у Львові відбудеться черговий захід культурно-благодійного проєкту “Традиції як тренд UA”, засновницею якого є Майя Юркевич. Це не просто подія, а можливість відчути глибокий зв’язок поколінь, зберегти та популяризувати українську культуру навіть у непрості часи.

Культура – це наша зброя

“Сьогодні ми воюємо не лише за територію, а й за свою мову, культуру, традиції та віру. Нам є чим пишатися. Нам є, що показати. Нам є над чим працювати. Культура – це національна зброя, яка транслює нашу ідентичність та самобутність. Всім ворогам на зло. І нехай весь світ дізнається про прекрасне українське”, – розповідає Майя Юркевич.

Проєкт “Традиції як тренд UA” має на меті: ✔️ підтримку та популяризацію нашої культури і мистецтва в Україні та за кордоном; ✔️ нові форми та сенси народного мистецтва і ремесел у сучасних реаліях; ✔️ сприяння українським дизайнерам, митцям та майстрам, які працюють із національними мотивами; ✔️ створення нових проєктів та колаборацій, що відображають українську ідентичність.

Перший захід відбувся у Тернополі 14 грудня 2024 року. Тепер проєкт крокує Львовом, а в майбутньому – іншими містами, залежно від фінансової підтримки партнерів і донорів.

Що чекає гостей у Львові?

📍 Місце проведення: готель “Львів” (поруч із Оперним театром). 📍 Дата: 5 квітня (субота). 📍 Благодійний внесок: від 500 грн (усі кошти – на РЕБи для 45 окремої артилерійської бригади ЗСУ).

На заході будуть представлені: ✔️ покази та презентації відомих українських дизайнерів, митців та майстрів; ✔️ виставка унікальних виробів з національними мотивами; ✔️ благодійний аукціон, де можна придбати ексклюзивні дизайнерські речі та подарунки від захисників.

Серед учасників: ✅ Марія Шамедько (Maruna BY Maria) – дизайнерка білих вишитих суконь для Українського балу у Відні 2025; ✅ Михайло Вінтонюк – майстер-кушнір, реставратор кептарів та кожухів; ✅ Світлана Майстриня – дизайнерка авторських прикрас; ✅ Тетяна Зез – засновниця проєкту “Вишивка в одязі видатних українців”; ✅ Світлана Задоровська – мисткиня, відтворює традиційні вінки різних регіонів; ✅ Юлія Кикоть – дизайнерка прикрас, членкиня Національної спілки Майстрів Народної Творчості України; ✅ Майя Юркевич – засновниця проєкту “Традиції як тренд UA” та Студії борщівської вишивки MaYu; ✅ Tetyana Babych – власниця етно-майстерні “МайстерняВишив’яз”; ✅ Olga Drozd – дизайнерка одягу, авторка “Платформи жіночої комунікації”.

Контактний телефон для партнерів: 0977524605.

Ця подія – ще один крок до зміцнення національної культури та підтримки українських захисників. Приєднуйтесь та ставайте частиною великої культурної ініціативи!