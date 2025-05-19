На фронті загинув Антон Ільчук з Тернопільщини: до останнього подиху боронив Україну

17 травня, виконуючи бойове завдання на Луганщині, загинув захисник України, наш земляк Антон Олексійович Ільчук. Повідломляє тернопільська міська рада.

Антон до останнього подиху з гідністю і мужністю боронив рідну землю, даруючи нам майбутнє, свободу та шанс на мирне життя. Його подвиг — приклад незламності та відданості Батьківщині.

Щиро співчуваємо рідним, друзям і побратимам загиблого. Розділяємо біль непоправної втрати.

Вічна пам’ять і слава Герою! Україна пам’ятає!