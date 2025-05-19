Школяр учора — воїн сьогодні: історія юнака, який служить у тернопільському підрозділі

Олександр із Коломиї, позивний “Пальма”, лише нещодавно відсвяткував своє повноліття, а вже понад пів року виконує бойові завдання у складі 85-го окремого тернопільського батальйону 105-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

Ще вчора — учень ліцею, який обрав спеціальність “оператор з програмного забезпечення”, а сьогодні — військовослужбовець, який захищає країну на фронті.

“Коли почалося повномасштабне вторгнення, я одразу сказав собі: я маю йти. Єдине, що стримувало — мій вік. Чекав, поки виповниться 18”, — ділиться Олександр.

Рішення хлопця було свідомим і мужнім. Через систему рекрутингу він подав заявку на службу, успішно пройшов відбір, дізнався про 85-й батальйон — і відчув, що хоче бути саме тут. Команда з молодих хлопців, підтримка побратимів — усе це додало впевненості.

Та вдома на нього чекала інша боротьба — з тривогою найближчих.

“Мама дуже переживала. Казала: ‘Не йди, ще такий молодий…’. Хвилювалася, що не буде забезпечення чи умов. Але тепер я точно можу сказати — це неправда. Все необхідне маємо. І я задоволений, що потрапив саме сюди”, — каже боєць.

З часом рідні трохи заспокоїлися, хоч материнське серце завжди тривожиться, коли син на передовій. Підтримує Олександра й кохана дівчина — вони тримають зв’язок, підтримують одне одного у важкі моменти.

“Не будуємо багато планів. Просто віримо. У Перемогу. Бо після неї все встигнемо. Інакше я б сюди не пішов”, — зізнається “Пальма”.

Такі історії — яскраве свідчення незламного духу нашої молоді. Їхня рішучість — надія для країни. І ми не маємо права здаватися, поки вони стоять на захисті.

Олександре, повертайся живим. Тебе чекає дім, чекає кохана. Україна вдячна. І пам’ятає: героями не народжуються — ними стають.

Слава Україні! 🇺🇦

За інф. 105 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ