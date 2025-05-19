Солдат із Тернопільщини Володимир Гороховський нагороджений почесною відзнакою “Золотий Хрест”

Почесну військову нагороду “Золотий Хрест” отримав мешканець села Загір’я Залозецької громади, солдат Збройних сил України Володимир Гороховський.

Відзнака “Золотий Хрест” є однією з почесних нагород, яку вручає Головнокомандувач ЗС України особам рядового та сержантського складу за проявлену мужність, героїзм і успішне виконання бойових завдань під час бойових дій.

Місцева громада щиро вітає свого героя.

«Наші воїни — це приклад вірності Батьківщині. Щиро пишаємося вірним сином України та славними Захисниками, які щохвилини виборюють наше майбутнє! Дякуємо за мужність, відвагу, захист і спокій!» — йдеться у зверненні.

Володимир Гороховський — ще один доказ того, що незламність українського народу тримається на мужності простих солдатів, які без страху стоять на захисті свободи й незалежності нашої держави.