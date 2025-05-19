На Тернопільщині зростає кількість хворих на ГРВІ

За даними Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб станом на 19 травня 2025 року, загальна захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 в області становить 293,2 випадки на 100 тисяч населення. Це на 3,1% нижче епідемічного порогу і відповідає передепідемічному рівню інтенсивності епідемічного процесу.

Упродовж останнього тижня (12–18 травня) в області захворіло 2986 осіб, що на 5% більше, ніж тижнем раніше (2844 випадки). Значну частку хворих становлять діти — 42,7% (1776 осіб), з яких 61,5% — школярі (1093 особи). У порівнянні з попереднім тижнем кількість хворих дітей зросла на 7,1%, а серед школярів — на 7,4%.

Госпіталізовано за тиждень 113 осіб, із них 72 — діти (63,7%). Порівняно з попереднім тижнем, кількість госпіталізованих зросла на 20,2%.

Щодо COVID-19: зареєстровано два випадки захворювання, один з них — серед дітей. Це становить 0,07% від усіх випадків ГРВІ за тиждень. Летальних випадків від грипу та COVID-19 в області не зафіксовано.

Також у вірусологічній лабораторії Тернопільського ОЦКПХ методом ПЛР на SARS-CoV-2 за тиждень обстежено 28 осіб, усі результати виявилися негативними.