Замість святкових кошиків — FPV дрони-камікадзе для захисників: акція Підгороднянської громади

Підгороднянська об’єднана територіальна громада оголошує збір коштів на “Великодні БАНДЕРольки” для українських воїнів!

З початку повномасштабного вторгнення освітяни громади разом із батьками школярів і дошкільнят, працівниками апарату сільської ради та небайдужими мешканцями щороку готують великодні посилки для наших захисників.

Другий рік поспіль вони замінюють традиційні святкові кошики на FPV дрони-камікадзе – необхідну зброю, яка допомагає нашим воїнам знищувати ворога.

Такі ініціативи є надзвичайно важливими, адже вони не лише підтримують наших бійців на передовій, а й показують єдність народу в боротьбі за свободу. Кожен внесок, навіть найменший, допомагає зробити наш захист ефективнішим та наблизити день перемоги. Спільними зусиллями ми створюємо потужний тил, який є запорукою стійкості наших воїнів.

Долучитися до збору може кожен!

Кошти можна передати керівникам шкіл і дитячих садочків у селах, старостам сіл.

Також можна зробити переказ на спеціальну “банку” за посиланням: https://send.monobank.ua/jar/4JTJYsxrjn

Номер картки: 4441 1111 2246 2082

Разом наближаємо перемогу! Підтримаймо наших захисників, бо надійний тил – запорука міцного фронту!