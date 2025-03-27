Електронейроміографія: як цей метод допомагає в діагностиці неврологічних захворювань? Розглянемо основні показання та переваги

Електронейроміографія (ЕНМГ) – це метод дослідження, який дозволяє оцінити функціональний стан нервів та м’язів. Він широко застосовується в неврології для діагностики різних захворювань. Сучасні методи, зокрема електронейроміографія, допомагають лікарям швидко виявити патології, що значно підвищує ефективність лікування. Цей метод є важливим, оскільки дозволяє точно локалізувати пошкодження нервових волокон і м’язових волокон, що забезпечує своєчасне призначення відповідної терапії.

Що таке ЕНМГ і як вона працює?

ЕНМГ дозволяє реєструвати електричну активність як нервових, так і м’язових тканин. Під час процедури на шкіру накладаються спеціальні електроди, які фіксують електричні сигнали. За допомогою тонких голок електродів проводиться голкова ЕНМГ, що дає можливість дослідити окремі м’язові волокна. Також використовують стимуляційну та поверхневу методики, що дозволяють більш детально оцінити передачу імпульсів уздовж нервових волокон. Сучасні пристрої забезпечують високу точність вимірювань, що сприяє ранньому виявленню патологічних змін.

Види ЕНМГ

Існують декілька видів ЕНМГ, кожен з яких має свої особливості:

Голкова ЕНМГ. Використовується для дослідження окремих м’язів. Тонка голка вводиться безпосередньо в м’яз, що дозволяє отримати детальну інформацію про його функціональний стан.

Стимуляційна ЕНМГ. При цьому методі використовують електричну стимуляцію нервів для визначення швидкості проведення імпульсів. Це допомагає оцінити провідність нервових волокон.

Поверхнева ЕНМГ. Використовуються спеціальні електроди, розміщені на шкірі, для реєстрації загальної активності м’язів. Цей метод менш інвазивний, але дає менше деталізації.

Кожен із методів вибирається в залежності від клінічної ситуації та поставлених завдань.

Показання до проведення ЕНМГ

ЕНМГ застосовується при ряді неврологічних захворювань та станів:

Захворювання периферичних нервів. Невропатії, тунельні синдроми, які супроводжуються болем та порушенням чутливості.

Захворювання м’язів. Міопатії та міастенія, що проявляються слабкістю м’язів і втомою.

Захворювання хребта. Радикуліт, грижі міжхребцевих дисків, коли потрібна диференціальна діагностика. Наприклад, ЕНМГ може допомогти відрізнити радикуліт від грижі Шморля https://bohan.clinic/hryzha-shmorlia/.

Інші неврологічні захворювання. Деякі розсіяні склерози та інші патології, що впливають на нервову систему.

Як проходить процедура ЕНМГ?

Під час процедури пацієнт знаходиться в комфортному положенні. Лікар наносить спеціальний гель на шкіру та прикріплює електроди. Голкова методика може викликати легке поколювання, але більша частина пацієнтів відчуває лише незначний дискомфорт. Процедура зазвичай триває від 30 до 60 хвилин залежно від обсягу дослідження.

Як підготуватися до ЕНМГ?

Перед проведенням ЕНМГ лікар може порекомендувати деякі заходи:

Інформувати лікаря про прийом ліків. Деякі медикаменти можуть впливати на результати дослідження.

Уникати важких фізичних навантажень за кілька днів до процедури.

Надягнути зручний одяг, що дозволяє легко отримати доступ до досліджуваної ділянки.

Дотримання цих рекомендацій допоможе отримати точні результати.

Інтерпретація результатів

Результати ЕНМГ аналізуються фахівцем, який визначає швидкість проведення імпульсів та амплітуду електричних сигналів. Відхилення від норми можуть свідчити про ураження нервових або м’язових волокон, що допомагає встановити точний діагноз. Отримана інформація дає можливість лікарю підібрати найбільш ефективну стратегію лікування, враховуючи індивідуальні особливості пацієнта.

ЕНМГ є незамінним методом діагностики в неврології, оскільки дозволяє точно оцінити функціональний стан нервів і м’язів. Завдяки своїй точності цей метод допомагає своєчасно виявити патології та визначити оптимальну стратегію лікування. Якщо у вас з’явилися симптоми неврологічних розладів, не зволікайте з візитом до лікаря – своєчасна діагностика може запобігти погіршенню стану. Сучасні методи консервативного лікування, що застосовуються в клініці, дозволяють уникнути хірургічного втручання та ефективно лікувати різні захворювання.

Дотримуйтесь рекомендацій фахівців та бережіть своє здоров’я, адже рання діагностика – ключ до успішного лікування!