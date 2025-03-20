18:55 | 20.03.2025
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У Тернополі виявили шістьох нелегальних мігрантів

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Посадові особи секторів організації запобігання нелегальній міграції реадмісії та видворення УДМС у Тернопільській області регулярно здійснюють посилені заходи щодо виявлення іноземних громадян з неврегульованим статусом перебування на території України.
У межах співпраці з правоохоронними органами виявлено 6 громадян Республіки Молдова, які порушили правила перебування в Україні та ухилялись від виїзду.
Щодо іноземців вжито заходів адміністративного впливу та прийнято рішення про примусове повернення в країну походження або третю країну.

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