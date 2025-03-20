У Тернополі виявили шістьох нелегальних мігрантів

Посадові особи секторів організації запобігання нелегальній міграції реадмісії та видворення УДМС у Тернопільській області регулярно здійснюють посилені заходи щодо виявлення іноземних громадян з неврегульованим статусом перебування на території України.

У межах співпраці з правоохоронними органами виявлено 6 громадян Республіки Молдова, які порушили правила перебування в Україні та ухилялись від виїзду.

Щодо іноземців вжито заходів адміністративного впливу та прийнято рішення про примусове повернення в країну походження або третю країну.