У Тернополі виявили шістьох нелегальних мігрантів
Посадові особи секторів організації запобігання нелегальній міграції реадмісії та видворення УДМС у Тернопільській області регулярно здійснюють посилені заходи щодо виявлення іноземних громадян з неврегульованим статусом перебування на території України.
У межах співпраці з правоохоронними органами виявлено 6 громадян Республіки Молдова, які порушили правила перебування в Україні та ухилялись від виїзду.
Щодо іноземців вжито заходів адміністративного впливу та прийнято рішення про примусове повернення в країну походження або третю країну.