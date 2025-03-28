Аукціони невручених посилок розширюються на Тернопіль та ще 5 регіонів

Аукціони невручених посилок розширюються ще на 6 регіонів, серед яких тепер і Тернопіль. Відтепер жителі Львова, Тернополя, Дніпра, Миколаєва, Запоріжжя та Хмельницького також матимуть можливість взяти участь в аукціонах незабраних посилок.

Що відбувається, коли ви не забираєте свою посилку? Вона може зберігатися на складах Укрпошти до пів року, і якщо її не забрати, вона потрапляє на аукціон відповідно до законодавства.

Усі посилки обʼєднуються в лоти по 100 одиниць, з яких видаляється адресна інформація, а самі лоти формуються випадковим чином. Ні ви, ні Укрпошта до моменту покупки не знаєте, що саме знаходиться в кожному лоті.

Ті, кому пощастить виграти аукціон, зізнаються, скільки несподіваних скарбів можна знайти серед таких лотів. Від смартфонів і планшетів до рідкісних і лімітованих книжок. Тому не зволікайте — стежте за новинами та мерщій на аукціони!