20:25 | 27.03.2025
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Пантеон Героїв 

Тернопільщина втратила захисника Василя Никорака

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Скориківська об’єднана територіальна громада  з жалем та скорботою, знову, сповіщає  – ще одне молоде життя, мужнього Захисника України, обірвалося на самому злеті літ…🥀

Сьогодні, 27 березня, зупинилося серце важко пораненого Воїна, жителя села Терпилівка, 38-річного учасника бойових дій – НИКОРАКА ВАСИЛЯ ВАСИЛЬОВИЧА (15.06.1986р.н.).

Василь брав участь у захисті Батьківщини під час Антитерористичної операції та в час повномасштабного вторгнення 2022 року, знову, взяв до рук зброю, щоб захищати рідну Землю. В ході ведення кривавих боїв отримав важке поранення, проходив лікування, реабілітацію та на жаль…навіки, приєднався в стрій до Небесного війська🕯️🛡️🪽

Гірко і боляче, ми, щодня, втрачаємо золоте покоління…Війна — це одне з найбільших лих, яке може спіткати людство. Війна не тільки руйнує наші міста, села, домівки, але й ламає долі людей, змінює їхнє сприйняття світу і найгірше – забирає життя…

Висловлюємо щирі співчуття усім рідним та близьким Героя. Схиляємо голову у скорботі. Вічна пам’ять та шана мужньому Воїну Василю! 🇺🇦🕯️

Слава Героям! Слава Україні! 🇺🇦

Поховання Никорака Василя буде у суботу, 29 березня.

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