За вихідні – 8 п’яних за кермом: на Тернопільщині масово фіксують нетверезих водіїв

Минулі вихідні на Тернопільщині ознаменувалися тривожною статистикою — вісім водіїв скоїли правопорушення, керуючи транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Про це повідомляє патрульна поліція області.

На всіх порушників правоохоронці склали протоколи за ч. 1 ст. 130 КУпАП. Відповідні матеріали вже передано до суду.

📌 Нагадуємо: яке покарання передбачене законом?

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, за керування у стані сп’яніння передбачено:

ч. 1 ст. 130 — штраф 17 000 грн і позбавлення права керування на 1 рік ;

ч. 2 ст. 130 — повторне порушення: 34 000 грн штрафу і позбавлення водійських прав на 3 роки , можливе вилучення авто або адмінарешт на 10 діб ;

ч. 3 ст. 130 — 51 000 грн штрафу , 10 років без прав і конфіскація авто або адмінарешт на 15 діб ;

ч. 4 ст. 130 — штраф 34 000 грн або арешт на 15 діб, з позбавленням прав на 3 роки.

Поліція закликає водіїв: не ризикуйте життям – своїм та інших. Вживання алкоголю за кермом може коштувати не лише штрафу, а й людських життів.

Кермуйте відповідально!