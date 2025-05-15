19:40 | 15.05.2025
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Героїчно завершив свій шлях на землі захисник Тарас Малюк з Тернопільщини

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Відлетів до небесних полків, боронячи рідну землю від ворога наш захисник Малюк Тарас Орестович. Повідомляє тернопільська міська рада.

Героїчно завершив свій шлях на землі на 53-му році життя, виконуючи бойове завдання у Донецькій області.

Тарас вважався зниклим безвісти з 10 червня 2024 року.

Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.

Щиро співчуваємо всім рідним, друзям та близьким Героя.

Вічна та світла пам’ять захиснику України!

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