Героїчно завершив свій шлях на землі захисник Тарас Малюк з Тернопільщини

Відлетів до небесних полків, боронячи рідну землю від ворога наш захисник Малюк Тарас Орестович. Повідомляє тернопільська міська рада.

Героїчно завершив свій шлях на землі на 53-му році життя, виконуючи бойове завдання у Донецькій області.

Тарас вважався зниклим безвісти з 10 червня 2024 року.

Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.