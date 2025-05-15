Героїчно завершив свій шлях на землі захисник Тарас Малюк з Тернопільщини
Відлетів до небесних полків, боронячи рідну землю від ворога наш захисник Малюк Тарас Орестович. Повідомляє тернопільська міська рада.
Героїчно завершив свій шлях на землі на 53-му році життя, виконуючи бойове завдання у Донецькій області.
Тарас вважався зниклим безвісти з 10 червня 2024 року.
Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.
Щиро співчуваємо всім рідним, друзям та близьким Героя.
Вічна та світла пам’ять захиснику України!