На Тернопільщині засудили чоловіка, який відмовився від служби в тилу, хоча він згодом передумав

Підволочиський районний суд Тернопільської області виніс вирок чоловікові, який відмовився від мобілізації, попри запропоновану службу в тилу. Його визнали винним за статтею 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову за мобілізацією) та призначили покарання — три роки позбавлення волі.

Як йдеться у матеріалах справи №604/870/24, у квітні 2024 року військовозобов’язаний житель Тернопільщини, визнаний придатним до служби після проходження військово-лікарської комісії, відмовився отримати повістку. Згодом чоловік підтвердив свою придатність до служби і навіть отримав пропозицію працювати діловодом у Підволочиському військкоматі. Втім, він відмовився й від цієї тилової посади.

У суді підсудний частково визнав провину. Пояснив, що не ухилявся зумисне, а мав сімейні обставини — проблеми зі здоров’ям та догляд за хворою матір’ю. З його слів, у квітні-травні 2025 року, вже усвідомивши можливу кримінальну відповідальність, він неодноразово звертався до Територіального центру комплектування, намагався добровільно влаштуватися у військові частини області, однак його не взяли.

Суд врахував обставини, але визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та виніс обвинувальний вирок — три роки позбавлення волі.