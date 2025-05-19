Тернопільщину віднесли до макрорегіону №5: що це означає і чого боятися не варто

Останніми днями в інформаційному просторі Тернопільщини з’явилися публікації про зміну адміністративного устрою держави. Проте йдеться не про ліквідацію областей, зміну меж чи створення нових структур управління, а про впровадження в Україні європейської статистичної класифікації територій — системи NUTS-1.

Що відбувається?

Україна працює над гармонізацією статистичної системи з європейськими стандартами. Народний депутат Віталій Безгін повідомив, що до кінця року буде надана оновлена пропозиція щодо формування дев’яти статистичних макрорегіонів — відповідно до класифікації NUTS-1 (Nomenclature of Territorial Units for Statistics). Це суто технічний, статистичний поділ, який жодним чином не змінює адміністративно-територіальний устрій країни.

До одного з таких макрорегіонів — п’ятого — увійдуть Вінницька, Хмельницька та Тернопільська області.

Що означає класифікація NUTS?

Система NUTS використовується в країнах ЄС для збору та аналізу статистичних даних. Вона має три рівні:

NUTS-1 — великі макрорегіони (3–7 млн осіб),

NUTS-2 — середній рівень, який в Україні відповідає областям,

NUTS-3 — дрібніші територіальні одиниці.

Впровадження NUTS-1 в Україні потрібно, аби забезпечити сумісність української статистики з європейською та підвищити ефективність залучення коштів з фондів ЄС, зокрема — в межах Політики згуртованості. Варто наголосити: розподіл фінансування з боку ЄС відбувається на рівні NUTS-2, тобто на рівні областей, тож створення макрорегіонів не впливає на отримання фінансування Тернопільщиною.

Що говорить Тернопільська військова адміністрація?

Тернопільська ВА офіційно роз’яснює:

«Йдеться не про ліквідацію областей, не про зміну меж, не про адміністративне укрупнення. Жодних рішень, які б впливали на мапу України, не приймається. Мова виключно про статистичну систему, яка потрібна Україні для ефективної взаємодії з європейськими інституціями».

Чи зміниться щось для громадян?

Ні. Обласні ради та адміністрації зберігають усі свої повноваження. Створення статистичних макрорегіонів не передбачає утворення нових рад чи адміністрацій. Розглядається лише можливість формування проектних офісів для роботи з європейськими програмами — як альтернатива або розвиток агенцій регіонального розвитку.

Підсумок

Впровадження класифікації NUTS-1 — це крок до узгодження українських процедур із європейськими, а не «реформа територіального устрою». Це інструмент ефективного управління даними, що дозволить Україні краще планувати розвиток регіонів, аналізувати їхні потреби та залучати фінансування ЄС.

📌 Тернопільщина була і залишається невід’ємною частиною єдиної України та рухається в унісон із європейським курсом держави.