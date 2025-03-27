Серед мільйонерів Тернопільщини – діти 10 і 12 років: звідки їхні статки?

Кількість мешканців Тернопільщини, які задекларували мільйонні статки, зросла до 28 осіб, тоді як минулого року їх було 25. Основними джерелами доходів стали спадщина, інвестиційний прибуток та продаж нерухомого й рухомого майна. Оскільки прийом декларацій ще триває, податківці очікують на подальше збільшення кількості мільйонерів.

Як повідомив Суспільному начальник відділу управління оподаткування фізичних осіб ДПС у Тернопільській області Сергій Беркутов, наймолодшому мільйонеру – 10 років, а найстаршому – 62. Переважна більшість заможних громадян мешкає в Тернополі.

Загальний задекларований дохід мільйонерів області становить 64,9 млн гривень. З цієї суми було самостійно нараховано 6,24 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 1,66 млн грн військового збору.

За словами Сергія Беркутова, 24 громадяни отримали понад 41 млн грн за договорами спадщини та дарування. Один житель області задекларував 1,2 млн грн від продажу рухомого майна, а ще троє отримали 21,8 млн грн інвестиційного прибутку.

Серед мільйонерів – двоє дітей віком 10 і 12 років. Вони отримали корпоративні права як подарунок від батька, згодом продали їх і задекларували 3,5 млн грн доходу.

Також зазначається, що 60% мільйонерів – жінки, одна з яких проживає за кордоном. За словами податківців, серед тих, хто мешкає за межами країни, є труднощі з подачею декларацій.

Якщо спадщина чи подарунок на суму понад мільйон гривень були отримані до 1 грудня 2024 року від родича, який не належить до найближчих членів сім’ї, доведеться сплатити 50 тис. грн податку та 15 тис. грн військового збору до 31 липня 2025 року. Якщо ж такий дохід отримано після 1 грудня, військовий збір зросте до 50 тис. грн.

Доктор економічних наук Григорій Монастирський зазначив, що збільшення кількості мільйонерів позитивно впливає на економіку, адже вони працюють у правовому полі, сплачують податки та інвестують кошти, сприяючи створенню робочих місць і розвитку підприємництва.

Однією з причин зростання кількості мільйонерів експерт назвав інфляцію.

Нагадаємо, кампанія декларування доходів за 2024 рік розпочалася 1 січня і триватиме до 1 травня.