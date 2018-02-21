Ректор Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя Петро Ясній підписав важливу міжнародну угоду

Ректор ТНТУ ім. Івана Пулюя проф. Петро Ясній та ректор Державного Університету Польщі в Ельблонзі проф. Збігнєв Валчик підписали угоду про співпрацю.

20 лютого в рамках робочого візиту ректора проф. Петра Яснія до польського міста Ельблонг відбулося підписання угоди про співпрацю між Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя та Державним Університетом в Ельблонзі.

Згідно з текстом угоди, обидва університети мають на меті поглибити співпрацю відповідно до стандартів, викладених у Болонській хартії.

“Підписання домовленостей – це ще один крок на шляху до підвищення якості та ефективності освіти, проведення досліджень та академічної мобільності обох сторін”, – зазначив ректор проф. Петро Ясній.

Співпраця передбачає широкі можливості для реалізації програм подвійних дипломів, організації академічних обмінів, розвитку та підтримки спільних дослідницьких, наукових та освітніх проектів.

В ході візиту ректор Петро Ясній та представники делегації з Тернополя також мали нагоду ознайомитися зі структурою та організацією навчального процесу в польському виші.