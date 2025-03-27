До семи років в’язниці: житель Кременеччини торгував гуманітарними позашляховиками

Жителю Почаєва загрожує до семи років ув’язнення за продаж гуманітарної допомоги.

Слідчі ГУНП в Тернопільській області завершили розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 46-річного мешканця Почаєва. Чоловіка звинувачують у незаконному продажі автомобілів, ввезених для потреб ЗСУ.

Правоохоронці спільно з військовою контррозвідкою СБУ викрили злочинну схему та затримали підозрюваного під час отримання 13 тисяч доларів за три позашляховики. Слідство встановило, що він організував продаж транспортних засобів, які надходили в Україну через благодійні фонди та мали безкоштовно передаватися військовим. Покупців чоловік шукав серед самих військовослужбовців.

Йому висунуто обвинувачення за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України – незаконний продаж гуманітарної допомоги у значному розмірі під час воєнного стану. Санкція передбачає від п’яти до семи років ув’язнення, заборону займати певні посади або вести відповідну діяльність на строк до трьох років, а також конфіскацію майна.

Процесуальне керівництво у справі здійснювала Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.