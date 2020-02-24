Бучачцькі поліцейські спіймали незаконних видобувачів каменю

Правоохоронці Бучацького відділення поліції виявили двох мешканців району, які незаконно видобували камінь на території лісництва.

Подія трапилась 21 лютого, на території Язловецького лісництва неподалік села Русилів. Двоє чоловіків за допомогою молота, зубилів та лопат заготовляли корисні копалини. Добувачі мали намір згодом вивезти кам’яну породу, однак їх намірам перешкодили працівники поліції. Вони вилучили каміння та робоче знаряддя.

Відомості про подію внесено до ЄРДР за частиною 1 статті 240 ККУ (незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення).

Правоохоронці встановлюсь усі обставини правопорушення.