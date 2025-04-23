У Тернопільській області з початку року зникли 66 дітей: усіх вдалося знайти

З січня по квітень 2025 року до територіальних підрозділів поліції надійшло 63 повідомлення про зникнення 66 дітей. Найбільше таких випадків зареєстровано у квітні — 22 звернення. На щастя, усіх неповнолітніх вдалося розшукати та повернути батькам або законним представникам.

Чому діти тікають із дому?

За словами ювенальних поліцейських, найчастіше причиною самовільного залишення дому стає брак уваги з боку дорослих, складнощі у спілкуванні в родині, нерозуміння або емоційний тиск. У таких ситуаціях діти не відчувають підтримки та шукають вихід у втечі.

Кожен випадок зникнення ретельно аналізується, аби зрозуміти причини та запобігти повторним інцидентам. Окрім оперативного розшуку, правоохоронці активно проводять профілактичну роботу з родинами.

Батьків — до відповідальності

З початку року працівники поліції склали 273 адміністративні протоколи за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення — за невиконання батьківських обов’язків щодо виховання дітей.

Поліція звертається до батьків

Правоохоронці вкотре наголошують: безпека та благополуччя дитини починається в родині.

— Приділяйте більше уваги своїм синам і донькам. Цікавтеся їхніми захопленнями, підтримуйте у важкі моменти. Будьте поруч, слухайте та розмовляйте, — закликають у поліції. — Атмосфера довіри та відкритості — це основа здорових стосунків і щасливого дитинства.

Що робити, якщо дитина зникла?

У випадку зникнення дитини поліцейські радять не зволікати та негайно телефонувати на спецлінію 102. Повідомте оператору вік, особливі прикмети, одяг, наявність мобільного телефону та будь-які інші деталі, які можуть допомогти в розшуку.

— Час у таких ситуаціях — критично важливий. Пам’ятайте: відповідальність за безпеку дітей лежить на дорослих. Спільними зусиллями ми зможемо зберегти дитячі долі від небезпеки, — зазначають у поліції.