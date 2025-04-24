Чи потрібне УЗД тимуса дорослим? Коли обстеження виправдане

Вилочкова залоза (тимус) — один із найменш вивчених і водночас найважливіших органів імунної системи. У дитячому віці її роль вирішальна: саме в тимусі “навчаються” T-лімфоцити — клітини, що відповідають за захист організму від інфекцій і атипових клітин. З віком орган поступово зменшується і перестає бути функціонально активним.

Але це не означає, що УЗД вилочкової залози в дорослому віці — зайве обстеження. У певних випадках обʼєктивна оцінка розмірів і структури вилочкової залози критично важлива — як частина комплексної діагностики імунних, ендокринних або онкологічних процесів.

Що таке тимус і чому він взагалі важливий

Тимус — це лімфоїдний орган, розташований за грудниною, у верхній частині переднього середостіння. Найбільший він у перші роки життя, а починаючи з підліткового віку поступово зменшується, до 25–30 років практично повністю заміщується жиром.

У нормі в дорослої людини тимус не визначається під час візуального огляду або пальпації — лише на візуалізаційних методах (УЗД, КТ, МРТ).

Проте іноді цей орган зберігається активним або патологічно збільшеним — і саме тоді його треба оцінювати більш уважно.

У яких випадках обстеження тимуса виправдане

Підозра на імунодефіцит або аутоімунне захворювання. Збільшений тимус може бути реактивним (як відповідь на активацію імунної системи), або навпаки — ознакою її неправильного налаштування. Стан після COVID-19 або іншої тяжкої інфекції. У частини пацієнтів спостерігається тимічна гіперплазія як компенсаторна відповідь. Це не завжди патологія, але потребує контролю. Аутоімунні синдроми: міастенія, червоний вовчак, аутоімунний тиреоїдит. На їхньому тлі іноді діагностується персистенція активного тимуса або його гіперплазія. Онкологічні підозри: якщо в зоні переднього середостіння виявлено новоутворення на КТ або МРТ, ультразвук може допомогти оцінити його природу та взаємозв’язок із тимусом. Перед обстеженням на фертильність або при гормональних порушеннях. Іноді тимус зберігається більшим, ніж очікується, при ендокринних або метаболічних дисбалансах, і може впливати на системну імунну регуляцію.

Що дозволяє побачити УЗД:

наявність та розміри залишків вилочкової залози (у нормі в дорослого — <1 см або не візуалізується);

структура тканини — гомогенна чи з вузловими включеннями;

чіткість меж, взаємозвʼязок з навколишніми структурами;

у складних випадках — можливість доповнення доплерографією для оцінки кровопостачання (при підозрі на пухлину або гіперплазію).

УЗД — метод першої лінії, безпечний, не має протипоказань і може виконуватись багаторазово, у тому числі для динамічного спостереження.

Чи потрібно обстеження здоровим людям?

Ні. Рутинне УЗД тимуса у здорової дорослої людини не показане, якщо немає жодних симптомів або підозр. Але якщо в анамнезі є імунологічні проблеми, хронічна втома незрозумілого походження, затяжна постінфекційна слабкість або системне запалення невідомого генезу — дослідження може дати більше, ніж здається.