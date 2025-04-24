Ніч масованих ударів: 9 регіонів України під атакою, 9 загиблих у Києві

Близько 40 осередків займання ліквідовували рятувальники ДСНС цієї ночі в 9 регіонах країни. Під ударом росії були Київ та область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя. Про це повідомляє Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Найбільше постраждав Київ: рятувальники працювали на 13 локаціях. Трагічні наслідки в Святошинському районі. Там ще триває розбір завалів зруйнованого будинку. Залучені інженерні сили, верхолази ДСНС, пошукові собаки. З-під руїн чути телефонні дзвінки — пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх. Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події.

Також поліцейські обходять квартири у найближчих будинках, перевіряють стан людей.

Загалом у Києві станом на 7:30 зафіксовано 9 загиблих внаслідок російського удару. Ще понад 70 зазнали різних травм. На місцях роботи екстрених служб встановлені обмеження.

На кожній локації, де постраждали люди, залучені психологи ДСНС та поліції. Важливо допомогти постраждалим пережити гостру фазу та в потрібний момент виявити психологічну травму, яка потребує подальшого лікування.

Всю ніч ліквідаційні роботи велися під загрозою повторного обстрілу. На Житомирщині ворог наніс повторний удар по підрозділу ДСНС, який прибув на гасіння пожежі. Постраждав 39-річний рятувальник.

«Удари по цивільним, по екстреним службам під час порятунку людей — це стиль росії. Ми переживали таке неодноразово. Саме тому Україна наполягає на повному і негайному припиненню вогню, бо це, першочергово, припинення вбивств наших людей», — наголосив Міністр внутрішніх справ.