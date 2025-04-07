Прихований ворог: чим небезпечний дефіцит вітаміну B12?



Чи замислювалися ви, які наслідки може мати нестача вітаміну B12? Насправді не дуже приємні. Зазвичай у тих, хто страждає на дефіцит вітаміну В12, німіють руки, з’являється відчуття поколювання у кінцівках, важко ходити, виникають сильні болі в суглобах, шкіра стає жовтою. Причиною всіх цих симптомів є дефіцит вітаміну B12. При значній нестачі цього вітаміну можливі ще серйозніші наслідки: розвиток депресії, проблеми з пам’яттю, нетримання сечі, втрата нюху та смаку.

Чому вітамін B12 необхідний для організму?

Вітамін B12 відіграє важливу роль у багатьох процесах. Він необхідний для утворення еритроцитів, підтримки здоров’я нервової системи, синтезу ДНК та інших життєво важливих функцій. Щоденна норма для дорослих складає 2,4 мікрограма. Проте організм не здатний виробляти цей вітамін самостійно, тому його потрібно отримувати з їжею або добавками.

На жаль, багато людей стикаються з проблемою дефіциту B12. Одні отримують недостатню кількість вітаміну з їжі, інші — мають труднощі з його засвоєнням, навіть якщо споживають достатньо продуктів, багатих на B12. Особливо ця проблема актуальна для літніх людей.

Хто у групі ризику?

Дефіцит вітаміну B12 може розвиватися з різних причин. Деякі з них пов’язані зі способом життя, наприклад, вегетаріанство або операції з метою схуднення. Оскільки рослинні продукти не містять цього вітаміну, вегетаріанці й особливо вегани можуть зіткнутися з його нестачею. Їм необхідно споживати збагачені B12 продукти або приймати спеціальні бади з вітаміном B12. Люди, які перенесли операції на шлунку чи кишківнику, також мають підвищений ризик. Їхній організм може погіршувати здатність засвоювати вітамін з їжі.

Проблеми з всмоктуванням можуть виникати у людей із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, такими як целіакія або хвороба Крона. Прийом ліків від печії, що знижують кислотність шлункового соку, також може стати причиною дефіциту, адже шлункова кислота необхідна для засвоєння B12. У похилому віці вироблення кислоти природно знижується, що підвищує ризик дефіциту.

Симптоми нестачі B12

Дефіцит цього вітаміну може розвиватися поступово, тому його ознаки можуть з’являтися непомітно, посилюючись з часом. Інколи симптоми виникають раптово. Через їх різноманітність нестачу B12 можна сплутати з іншими захворюваннями.

Основні ознаки дефіциту:

поколювання або оніміння в руках і ногах;

проблеми з координацією та рівновагою;

анемія;

запалений язик;

порушення когнітивних функцій, зниження пам’яті;

слабкість і швидка втомлюваність.

Якщо ви належите до групи ризику (дотримуєтеся вегетаріанського харчування, перенесли операцію на шлунку або маєте проблеми з травленням), варто обговорити з лікарем необхідність перевірки рівня B12 у крові.

Як відновити рівень вітаміну B12

Дефіцит вітаміну можна усунути за допомогою прийому добавок із високим вмістом B12. Легку нестачу можна компенсувати збалансованим харчуванням, багатим на цей вітамін.

Запобігти дефіциту B12 досить просто: вегетаріанцям і веганам варто регулярно вживати збагачені продукти (хліб, пластівці, соєві продукти) або приймати вегетаріанські добавки з В12.

Найкращий підхід — слідкувати за рівнем B12, щоб уникнути його дефіциту. Якщо все ж таки за допомогою досліджень або після здачі відповідних аналізів з’ясувалося, що в вашому організмі нестача вітаміну В12, найкраще рішення — нутрицевтики Метадженікс купити Київ. Ця компанія вже багато років поспіль займається виробництвом дієтичних добавок з оптимально збалансованим складом. Саме тому вони дійсно дієві. В Україні їх можна придбати у офіційного дистрибʼютора інтернет-магазина Shop Anti-Aging.