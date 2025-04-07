Троє молодиків вкрали троянди на Тернопільщині. Влада назвала прізвища

У центрі Борщева з клумб викрали щойно висаджені троянди. Завдяки камерам спостереження поліція оперативно встановила особи крадіїв. Це — троє молодих жителів Скала-Подільської громади. Повідомляє борщівська міська рада.

Місто, яке щодня намагається зберігати затишок навіть у часи війни, зіткнулося з прикрою подією. Кущі троянд, висаджені працівниками КП «Комунальник» разом з освітянами та працівниками культури, були вирвані з міських клумб у самому центрі Борщева.

Ці квіти мали дарувати радість і спокій жителям та гостям міста, нагадувати про красу і життя навіть попри повітряні тривоги. Але старання працівників підприємства виявилися знеціненими безвідповідальним вчинком.

🔍 Завдяки камерам відеонагляду правоохоронці встановили особи зловмисників. Ними виявилися:

В. М. (смт Скала-Подільська)

А. Б. (с. Іванків)

В. Л. (с. Бережанка)

Це молоді люди, і прикро, що їхній життєвий шлях починається з такого ганебного вчинку.

🛑 Комунальне підприємство звернулося до поліції, яка надасть правову оцінку діям зловмисників. Також зазначено, що всі міські клумби перебувають під відеонаглядом, і жодна подібна дія не залишиться без наслідків.

👀 Закликаємо жителів бути пильними. Якщо ви бачите, що хтось вириває квіти з клумб і на ньому немає спецодягу КП «Комунальник» — не залишайтесь байдужими! Телефонуйте на 102.