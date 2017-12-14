Kremenets.City: хто вони і для чого створили сайт

Кременець.City – це історії, люди, події у новому інформаційному форматі. Це абсолютно новий проект і новий погляд на те, що відбувається поряд. Важливо, що ми теж, як і ви, є частинкою цього міста. У нас спільні вулиці, будівлі, магазини, ресторани, кав’ярні та події. Ми разом відвідуємо усі заходи. Ви – відпочиваєте, а ми – розповідаємо, але кожен із вас може стати героєм наших рубрик. А, можливо, й частинкою нашої команди, якщо і вам є про що розповісти.

Якщо ви, як і ми, бажаєте почуватися на хвилі позитиву, тоді Кременець.City – це наш спільний проект. Ми разом милуємося архітектурою древнього Кременця і захоплюємося успіхами наших сучасників. Пишаємося добрими справами, котрі роблять хороші люди, та вдячні тим, хто прославляє наше місто через спортивні, культурні та мистецькі досягнення.

Редакція сайту Кременець.City