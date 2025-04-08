Хвилина мовчання на честь Юрія ФУРЛИ

Юрій ФУРЛА був будівельником і кравцем, але коли прийшов час захищати Україну, він не вагався. “Мамо, я ховатися не буду,” – сказав 41-річний тернополянин, отримавши повістку в квітні 2023 року.

Він здобув професію кравця верхнього одягу, працював на будівництві та в охороні, але найважливішу роботу свого життя виконав як старший розвідник-гранатометник 3-го єгерського батальйону.

Юрій мужньо боронив українську землю на Луганщині. 25 липня 2023 року поблизу Кармазинівки він загинув від мінно-вибухової травми під час виконання бойового завдання.

“Чому я маю залишатися вдома? Я не жалію, що пішов, через те, що мої друзі служать,” – ці слова Юрія назавжди закарбувалися в пам’яті його матері.

За свій подвиг Юрій ФУРЛА посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

У глибокій скорботі залишилися батьки Галина Михайлівна та Михайло Адамович, дружина Любов і двоє синів – Юрій та Максим.