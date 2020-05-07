Маловоддя вже на Тернопільщині (фото)

Це містечко Білобожниця на Тернопільщині. Відоме тим, що тут народився Михайло Борисикевич, лікар-офтальмолог європейської слави, професор університетів Відня, Інсбрука та Граца, засновник офтальмологічної наукової школи в Австро-Угорщині.

А це те, що ще зовсім недавно було ставком у центрі села. До 2015 року тут ще можна було плавати і ловити рибу. Глибина біля дамби була 2 – 3 метри. Водне дзеркало простягалося аж до отих верб, що у верхньому правому куті фото.

Два роки тому ставок повністю висох. Зникла без сліду і мала річечка, доплив Серету, як протікала через село споконвіку.

Навесні цього року місцева громада намагалася розчистити джерела на дні водойми. Прокопали вздовж і поперек такі от глибокі траншеї. Але навіть натяку на воду у них не з’явилося 😔

Маловоддя вже прийшло в Україну. Влада усіх рівнів мала б ініціювати екстраординарні кроки по збереженню водних об’єктів. Чи бачить вона те, що відбувається ? Чи з очима у неї все гаразд?

Олександр Степаненко