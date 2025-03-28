Благородний вчинок у трагедії: троє отримали шанс на життя завдяки рішенню родини з Теребовлі

Цього тижня в Теребовлянській міській лікарні відбулася подія, яка стала прикладом високого професіоналізму медичних працівників та глибокої людяності. У 48-річного пацієнта з діагнозом “інсульт” було констатовано смерть мозку. У цій складній ситуації родина померлого ухвалила благородне рішення – дати згоду на донорство органів, щоб подарувати життя іншим людям.

Процес трансплантації та його результати

Медичні фахівці Теребовлянської лікарні у співпраці з колегами з Національного інституту серця МОЗ України та Львівського територіально-медичного об’єднання провели операції з вилучення та подальшої пересадки органів.

Серце було передано до Інституту серця для трансплантації пацієнту, який перебував у критичному стані.

було передано до Інституту серця для трансплантації пацієнту, який перебував у критичному стані. Дві нирки трансплантували двом хворим у Львівському ТМО.

Усі операції пройшли успішно, і реципієнти вже почали процес відновлення.

Подяка медичним працівникам та родині донора

Лікарня висловлює щиру вдячність:

Лікарям, які провели діагностику смерті мозку та підготували пацієнта до донорства.

Трансплантологічним командам з Києва та Львова за високий рівень професіоналізму.

Анестезіологам, реаніматологам, операційним та медичним сестрам за злагоджену роботу.

Українському центру трансплантації та координації за організаційну підтримку.

Окрема подяка родині донора – їхнє рішення в найскладніший момент дозволило врятувати три життя. Цей вчинок став прикладом великодушності та співчуття, адже, незважаючи на власну втрату, вони знайшли в собі сили допомогти іншим.

Важливість донорства органів

Ця подія ще раз нагадує про значення донорства в сучасній медицині. Кожне таке рішення – це можливість подарувати життя тим, хто у ньому найбільше потребує.

“Разом ми можемо рятувати життя” – підкреслюють у Теребовлянській міській лікарні.