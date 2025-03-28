Благородний вчинок у трагедії: троє отримали шанс на життя завдяки рішенню родини з Теребовлі
Цього тижня в Теребовлянській міській лікарні відбулася подія, яка стала прикладом високого професіоналізму медичних працівників та глибокої людяності. У 48-річного пацієнта з діагнозом “інсульт” було констатовано смерть мозку. У цій складній ситуації родина померлого ухвалила благородне рішення – дати згоду на донорство органів, щоб подарувати життя іншим людям.
Процес трансплантації та його результати
Медичні фахівці Теребовлянської лікарні у співпраці з колегами з Національного інституту серця МОЗ України та Львівського територіально-медичного об’єднання провели операції з вилучення та подальшої пересадки органів.
- Серце було передано до Інституту серця для трансплантації пацієнту, який перебував у критичному стані.
- Дві нирки трансплантували двом хворим у Львівському ТМО.
Усі операції пройшли успішно, і реципієнти вже почали процес відновлення.
Подяка медичним працівникам та родині донора
Лікарня висловлює щиру вдячність:
- Лікарям, які провели діагностику смерті мозку та підготували пацієнта до донорства.
- Трансплантологічним командам з Києва та Львова за високий рівень професіоналізму.
- Анестезіологам, реаніматологам, операційним та медичним сестрам за злагоджену роботу.
- Українському центру трансплантації та координації за організаційну підтримку.
Окрема подяка родині донора – їхнє рішення в найскладніший момент дозволило врятувати три життя. Цей вчинок став прикладом великодушності та співчуття, адже, незважаючи на власну втрату, вони знайшли в собі сили допомогти іншим.
Важливість донорства органів
Ця подія ще раз нагадує про значення донорства в сучасній медицині. Кожне таке рішення – це можливість подарувати життя тим, хто у ньому найбільше потребує.
“Разом ми можемо рятувати життя” – підкреслюють у Теребовлянській міській лікарні.