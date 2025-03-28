На Тернопільщині продовжує горіти суха трава!

Лише з початку року рятувальники ліквідували 418 таких загорянь. Основна причина – людська недбалість та ігнорування правил пожежної безпеки. Про це повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.

За минулу добу в області сталося 11 пожеж, з них 8 – загоряння сухої трави. Горіло у:

🔥 селах Вишнівчик, Божиків, Озерна, Старе Місто, Білоголови (Тернопільський район);

🔥 селах Верхняківці, Ворвулинці (Чортківщина);

🔥 селі Очеретне (Кременецький район).

Крім того, вогнеборці ліквідували:

🗑️ пожежу сміття у місті Зборів та місті Тернопіль;

🏠 пожежу житлового будинку у селі Вишнівчик.

Завдяки злагодженим та оперативним діям рятувальників врятовано 2 будівлі! 🚒👏

💣 О 17:30 піротехніки ДСНС у селі Костільники (Чортківський район) вилучили та знешкодили мінометну міну ММ-50 мм часів Другої світової війни.

🚨 Рятувальники завжди на варті вашої безпеки! 🚨

Якщо побачили пожежу або підозрілий предмет – не зволікайте, телефонуйте 101! ☎️

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