Будьте пильними! Аферисти виманили у мешканок Тернопільщини понад 68 000 гривень

Зловмисники ошукали двох жінок на понад 68 000 гривень. За обома фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження. Будьте пильними та обережними, не розголошуйте стороннім особам свої конфіденційні дані.

За допомогою до працівників поліції звернулася 32-річна жителька Великоберезовицької громади. Вона розповіла, що до неї зателефонував невідомий, який представився працівником банку. Шахрай повідомив, що хтось намагається зняти кошти з її картки й для їх збереження необхідно підтвердити деякі реквізити. Аби не втратити своїх заощадження, заявниця продиктувала зловмиснику дані картки та код, отриманий у SMS. В результаті з її рахунку зникло понад 58 000 гривень.

Ще один випадок стався з 22-річною мешканкою Тернополя. Дівчина отримала повідомлення у месенджері від невідомої особи, яка представилася менеджером фінансової установи. Під приводом оформлення розтермінування платежу аферист переконав потерпілу перерахувати понад 10000 гривень на вказаний банківський рахунок.

За фактами шахрайства слідчі поліції розпочали кримінальні провадження відповідно до ст. 190 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення осіб аферистів.

Поліцейські вкотре наголошують: жоден банк не запитує особисті дані або коди підтвердження через телефон чи у соцмережах! Якщо вам телефонують чи пишуть нібито банківські працівники та просять надати реквізити картки – це шахрайство!

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.