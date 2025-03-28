Торгівля боєприпасами: на Тернопільщині затримали 37-річного чоловіка

Правоохоронці оголосили підозру 37-річному мешканцю Заліщицької громади за незаконне зберігання та збут боєприпасів і вибухових речовин. Його дії кваліфікують за статтею 263 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання до семи років ув’язнення.

Оперативники отримали інформацію про те, що чоловік має у своєму розпорядженні небезпечні предмети та шукає покупців. Його затримали безпосередньо під час спроби продажу. У зловмисника вилучили дві гранати із запалами та тротилову шашку.

Експертиза підтвердила, що вилучені предмети становлять реальну загрозу.

Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські з’ясовують походження боєприпасів і вибухівки та перевіряють підозрюваного на причетність до інших правопорушень.