Три пожежі за добу на Тернопільщині: горіли два будинки й автомобіль

Вогонь охопив два житлових будинки й авто.

«15 квітня о 17:35 в с. Золотники Чортківського (Теребовлянського) району виникла пожежа в житловому будинку. Внаслідок пожежі знищено: підлога та диван на площі 12 м.кв. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом МПК с. Золотники. Під час гасіння пожежі врятовано дану житлову будівлю.

Того ж дня о 12:35 в м. Бучач Чортківського (Бучацького) району, по вул. Підгаєцька, виникла пожежа в житловому будинку. Внаслідок пожежі знищено: покрівля на площі 2,5 м.кв. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом 9 ДПРЧ Головного управління. Під час гасіння пожежі врятовано дану житлову будівлю, матеріальних цінностей на суму 400 тис грн.

15 квітня о 21:02 в с. Целіїв Чортківського району (Гусятинського) виникла пожежа автомобіля «ВАЗ 2106». Внаслідок пожежі знищено: даний автомобіль. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом 22 ДПРП 10 ДПРЧ