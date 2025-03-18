Китай, Польща, Німеччина: головні партнери Тернопільщини в імпорті

За січень-лютий 2025 року митні підрозділи Тернопільської митниці оформили 40 тисяч тонн імпортних товарів на суму понад 137 мільйонів доларів США.

Серед країн-партнерів найбільшу частку в імпорті займає Китай – 28% загального обсягу ввезених товарів. Польща – на другій позиції з 18%, далі йдуть Німеччина (10%), Італія та Угорщина (по 5%).

Щодо найбільш популярних категорій імпорту, то у перші два місяці року лідерами стали:

🔹 Трактори – 9% від усіх митних платежів.

🔹 Засоби захисту рослин (інсектициди, фунгіциди, гербіциди) – 7%.

🔹 Легкові автомобілі – 6%.

🔹 Полімери етилену у первинних формах – 4%.

Імпорт багатьох товарів на Тернопільщині має виражену сезонність. Так, сільськогосподарська техніка та хімікати для захисту рослин завозяться у найбільших обсягах навесні та восени, коли тривають активні польові роботи. Легкові автомобілі частіше ввозять напередодні літа, коли зростає попит на транспортні засоби. Водночас імпорт полімерів етилену залишається стабільним упродовж року, хоча його обсяги можуть збільшуватися перед піковими періодами у виробництві.