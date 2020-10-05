Лідери «Довіри» долучилися до організації турніру з більярду пам’яті Анатолія Дубини

Турнір з більярду, присвячений пам’яті депутата Бучацької міськради Анатолія Дубини, відбувся у Бучачі 26-27 вересня.

Участь у змаганнях взяли 17 гравців з Івано-Франківщини, Чорткова та Бучача. Гра відбулася у форматі «Вільна піраміда». Серед учасників – 6 кандидатів у майстри спорту, двоє з яких – неодноразові Чемпіони України.

Організували подію Юрій та Віталій Калявські за підтримки голови наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петра Гадза та народного депутата України Миколи Люшняка.

– Звістка про раптову смерть Анатолія Дубина влітку приголомшила усіх, хто знав цю щиру та чесну людину. Коли ми дізналися про організацію турніру з більярду пам’яті Анатолія, без вагань вирішили допомогти у його проведенні. Дякую організатором, які дали змогу долучитися. У такий спосіб ви зберігаєте пам’ять про Анатолія Дубину й створюєте сприятливі умови для фізичного й духовного розвитку бучаччан, – зазначив лідер «Довіри» Микола Люшняк.

Голова компанії «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз наголошує, турнір Анатолія Дубини популяризуватиме більярд у Бучачі й надалі скликатиме туди гравців з усієї України.

– Дякую організаторам за те, що роблять Бучаччину спортивним краєм. Радий, що змагання з більярду тепер традиційно відбуватимуться і в Бучачі, адже цей сучасний вид спорту поєднує у собі не тільки фізичні здібності гравця, а й інтелектуальні. Маю надію, що наступного року нам вдасться зробити змагання ще масштабнішими і зібрати в Бучачі гравців з усієї України, аби вшанувати пам’ять Анатолія Дубини, – підкреслив Петро Гадз.

Кубок пам’яті Анатолія Дубини здобув чортківчанин Тарас Просинюк. Друге місце посів Віталій Калявський, третє – Василь Качур та Микола Зимак, 5-6 місця – Андрій Сем’янів та Ігор Рісний.

Організатори зазначають, що турнір пам‘яті Анатолія Дубини хочуть зробити традиційним.

Нагадаємо, Анатолій Дубина помер 21 липня 2020 року. Чоловіку було 45 років.