Два десятки підприємств перевезли своє виробництво на Тернопільщину

В Україні запустили безоплатну урядову платформу для релокації підприємств, які знаходяться у зоні активних дій. Понад 20 із них перемістили свої потужності на Тернопільщину. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту економічного розвитку і торгівлі Тернопільської обласної військової адміністрації Галина Воляник.

За її словами, щоб скористатися урядовою платформою, необхідно подати електронну заявку.

“Підприємство має авторизуватися у цій програмі, розмістити свої потреби, контакти, вказати необхідну площу для розміщення підприємства, шляхи перевезення. Після цього підприємство обирає собі пріоритетну область для переїзду. На початку дії цієї програми таких областей було п’ять: Тернопільщина, Львівщина, Чернівецька, Івано- Франківська область та Закарпаття. Згодом долучилися Волинь та Рівне. Зараз долучаються уже й центральні області. За кожною із областей закріплені координатори, у нашій області – це департамент економічного розвитку. Вони й здійснюють необхідну комунікацію. Для того, щоб допомогти підприємствам із ділянками для налагодження виробництва, Волинський ресурсний центр створив спеціальну платформу, яка об`єднує Волинську, Рівненську та Тернопільську області. І ми зараз теж працюємо з громадами, щоб вони свої наявні комунальні ділянки, чи приміщення підвантажували на цю платформу. Ми створили базу цих приміщень та земельних ділянок під потреби переміщених підприємств”.

Загалом, на Тернопільщину переїхали 22 підприємства із територій, де ведуться бойові дії. Найбільше серед них швейних підприємств, – розповіла Галина Воляник у програмі “Сьогодні. Головне”.

“Їм найпростіше було перевезти своє обладнання, адже це швейні закрійні машинки. Вони більше розміщаються по районних центрах, де у достатній кількості є робочої сили. Є у нас також підприємства із Запоріжжя, Сум, Чернігова, Київщини, Донецька, Луганська. Переїхали також підприємства харчової промисловості, машинобудівної, металообробної, ІТ-галузь. Із харчової галузі є у нас дуже великі підприємства. Звичайно, що для великих підприємств найбільше потреба у великих приміщеннях – від 100 квадратів до 20 тисяч. І з цим є деякі проблеми. Тому попитом скоро будуть користуватися земельні ділянки, де можуть будуватися ці підприємства. Такі заявки ми вже маємо”.

Із транспортуванням підприємств в безпечні регіони допомагає “Укрзалізниця” та “Укрпошта”.

“Якщо є можливість, то їхнє обладнання доправляють вагонами, або “Укрпошта” дає свої машини, чи наймає субпідрядників. Таким чином ми розраховуємо з підприємством, скільки таких машин потрібно. Формуємо заявку, “Укрпошта” чи “Укрзалізниця” зв`язуються з цим виробником та здійснює транспортування. Усе це держава робить безкоштовно. Ми також формуємо заявки у центри зайнятості для пошуку працівників на такі підприємства, якщо в цьому є потреба. Також зараз діє нова кредитна програма, якою ми пропонуємо скористатися цим підприємствам. Окрім того, із 19-ти підприємств, які уже розпочали діяльність на Тернопільщині, ми подали до Мінекономрозвитку пропозиції щодо державних замовлень на їхню продукцію. Полегшено також для них митні збори. Звісно, багато із них все ж хочуть повернутися додому, але є й такі, які планують залишити тут свої філії, тобто будуть розвиватися в західному регіоні”.

За словами Галини Воляник, із півтори тисячі підприємств України 131 заявка була спрямована саме до Тернопільської області.

Авторка Анжела Шова