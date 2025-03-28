У Чортківській лікарні зросла кількість пологів
Попри складні обставини сьогодення, є події, які приносять радість і надію. За підсумками першого кварталу 2025 року можна констатувати, що у пологовому відділенні Чортківська центральна міська лікарня зросла кількість пологів! Повідомляють у міській раді.
Статистика народжуваності:
Січень-березень 2024 р. – 64 пологів
Січень-березень 2025 р. – 87 (станом на 27 березня!)
Загалом у 2024 році тут народилися 253 дитини, що на 28 більше, ніж у 2023 році.
Пологове відділення лікарні оснащене сучасним обладнанням:
Монітори пацієнтів
Апарат УЗД
Автомат-інкубатор
Фетальний монітор
Апарат штучної вентиляції легень
Система телемедицини для вагітних
Також у лікарні є можливість проведення безболісних пологів з використанням епідурального знеболення, яке безкоштовне для породіль, адже його оплачує НСЗУ.
Зростання кількості пологів – це позитивний сигнал, що свідчить про довіру до нашого медичного закладу та його фахівців.