15:29 | 28.03.2025
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У Чортківській лікарні зросла кількість пологів

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Попри складні обставини сьогодення, є події, які приносять радість і надію. За підсумками першого кварталу 2025 року можна констатувати, що у пологовому відділенні Чортківська центральна міська лікарня зросла кількість пологів! Повідомляють у міській раді.

📈Статистика народжуваності:
✔️ Січень-березень 2024 р. – 64 пологів
✔️ Січень-березень 2025 р. – 87 (станом на 27 березня!)
Загалом у 2024 році тут народилися 253 дитини, що на 28 більше, ніж у 2023 році.
Пологове відділення лікарні оснащене сучасним обладнанням:
✅ Монітори пацієнтів
✅ Апарат УЗД
✅ Автомат-інкубатор
✅ Фетальний монітор
✅ Апарат штучної вентиляції легень
✅ Система телемедицини для вагітних
Також у лікарні є можливість проведення безболісних пологів 💉 з використанням епідурального знеболення, яке безкоштовне для породіль, адже його оплачує НСЗУ.

Зростання кількості пологів – це позитивний сигнал, що свідчить про довіру до нашого медичного закладу та його фахівців.

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