У Чортківській лікарні зросла кількість пологів

Попри складні обставини сьогодення, є події, які приносять радість і надію. За підсумками першого кварталу 2025 року можна констатувати, що у пологовому відділенні Чортківська центральна міська лікарня зросла кількість пологів! Повідомляють у міській раді.

Статистика народжуваності:

Січень-березень 2024 р. – 64 пологів

Січень-березень 2025 р. – 87 (станом на 27 березня!)

Загалом у 2024 році тут народилися 253 дитини, що на 28 більше, ніж у 2023 році.

Пологове відділення лікарні оснащене сучасним обладнанням:

Монітори пацієнтів

Апарат УЗД

Автомат-інкубатор

Фетальний монітор

Апарат штучної вентиляції легень

Система телемедицини для вагітних

Також у лікарні є можливість проведення безболісних пологівз використанням епідурального знеболення, яке безкоштовне для породіль, адже його оплачує НСЗУ.

Зростання кількості пологів – це позитивний сигнал, що свідчить про довіру до нашого медичного закладу та його фахівців.