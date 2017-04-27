У тернопільських підземеллях залишилися останки німецьких воїнів

СЕРІЯ НАЙЦІКАВІШИХ ТА НАЙЗАГАДКОВІШИХ ФАКТІВ ПРО ТЕРНОПІЛЬСЬКІ ПІДЗЕМЕЛЛЯ. 7 ФАКТ

Під час другої світової війни у Замку та його льохах, зокрема, розміщувався німецький гарнізон. Під час відступу з міста поранених та невелику групу солдат залишили там. Радянські війська закачали в підземні кімнати запалювальну суміш та спалили німців живцем. Там і досі є багато останків, які потребують дослідження та ексгумації. Так само і зберігся помітний запах “паленого”.