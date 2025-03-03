Булінг чи провокація? Вчителька просила вибачення, але батьки не заспокоїлися

У Залісецькому ліцеї Вишнівецької громади на Тернопільщині вчителька силою забирала в учня телефон.

Про це Суспільному повідомила мати учениці ліцею, місцева депутатка Ніна Сенчишин.

За її словами, відео на телефон під час уроку фізики зняли учні 8 класу.

У школі кореспондентам Суспільного повідомили, що хлопця, до якого вчителька застосовувала силу, зараз немає, бо захворів.

Директора ліцею Бориса Сопіги на місці теж не застали. Його заступник Андрій Карпець сказав, що директор поїхав у справах до Тернополя.

“Ми відразу викликали цю вчительку на бесіду. Вона нам висвітлила ситуацію. Визнала, що перевищила свої повноваження, хоч наводила на свій захист аргумент, що учні її спровокували, на уроці гралися телефонами і заважали навчальному процесу.

На вчительку наклали дисциплінарне стягнення у вигляді догани. Щодо такої поведінки, прикладання рук до учнів, якихось насильницьких дій, то це у неї вперше”, — розповів Андрій Карпець.

Валентина Магурчак, яка намагалася забрати телефон у школяра, свою провину не заперечує.

“Звичайно, я вчинила непедагогічно, неправильно. Я того ж дня в хлопця просила вибачення. Надалі для себе засвоїла, що це не допустимо і не гідно вчителя”, — сказала Валентина Магурчак.

Христина Сливчук — багатодітна мама, її донька також навчається у Залісецькому ліцеї.

“Я занепокоєна тим, що моя дитина також піде в старшу школу вчитися і до неї вчителі будуть отак ставитись, принижувати. Потім однокласники будуть вчиняти булінг, бо вчителька показала, що можна знущатися над меншими, над слабшими”, — зазначила Христина Сливчук.

Психологиня Залісецької школи-ліцею Тетяна Більчук коментувати ситуацію на камеру відмовилася.

Ніна Сенчишин розповіла, що зверталася у відповідні інстанції:

“Зверталася в освіту. Була у Вишнівці, говорила з головою ОТГ. Голова громади мав приїхати. Але мені передзвонила Юлія Миколаївна Цимбалюк, його заступниця, що їх не буде”.

Ніна Сенчишин говорить, що не розуміє, чому Валентина Магурчак викладає у школі чотири предмети: фізику, математику, астрономію і трудове навчання.

Заступник директора пояснив, що вчителька працює у ліцеї три роки і має відповідну освіту. За його словами, педагогів у школі не вистачає, тому інколи предмети доводиться викладати вчителям-суміжникам:

“Вона закінчувала фізико-математичний факультет. Має диплом магістра: Магурчак Валентина, заклад освіти — Тернопільський педагогічний університет, професійна кваліфікація — вчитель фізики, математики та астрономії”.

Валентина Фльорчук — мати п’ятьох дітей. У цьому ліцеї навчається двоє із них:

“То ще почалося гноблення дітей з самого початку. Моїй дитині вже 22 роки. Але я його з 7 класу мусіла звідси забрати. Йому казали тут вчителі, які ще далі викладають, що він дуже нерозумна дитина. Але він пішов вчитися у Кременець, гарно вчився. Для чого я мала звідси забирати дитину, якби в школі все було добре. Тепер це продовжується.

Уже самосуд роблять на уроці. Тепер у мене 9 клас і 11, так само викладають. Моя найстарша дитина зараз вчиться в 11 класі. Але ми в 9 класі ходили до директора, робили звернення, щоби нам не ставили ту вчительку, що зараз у них є, Валентину”.

За коментарем щодо ситуації у Залісецькій школі-ліцеї Суспільне звернулося до представників громади. Голови Володимира Кравця на місці не застали. Заступниця голови Юлія Цимбалюк повідомила, що керівниця відділу освіти Марія Погранична захворіла.

“Про ситуацію нам відомо. Провели розмову з начальником відділу освіти, культури, молоді та спорту. Начальник відділу освіти Марія Погранична відразу наступного дня поїхала в цю школу. Попередньо скликали батьків того класу, де відбувся інцидент. Провели розмову з батьківським та учнівським колективом, безпосередньо з самою вчителькою, спілкувалися також з дитиною”, — розповіла заступниця Вишнівецького селищного голови.

На запитання, як розцінюють вчинок педагога, Юлія Цимбалюк відповіла:

“Вважаємо, що така поведінка неприпустима. Зрозуміло, що там була провокація з боку дитини, але педагог не мав би таким чином реагувати. Це однозначно”.

За коментарем Суспільне також звернулося до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Тернопільській області Олександра Криницького. Він повідомив, що наразі вивчають ситуацію. Деталі повідомлять згодом.