Вибух колеса вантажівки спричинив аварію на Тернопільщині

Дорожньо-транспортна пригода сталась 26 березня на автодорозі М-19 поблизу села Вишнівець Кременецького району. Орієнтовно о 14.30 годин водій автомобіля «DAF», внаслідок розгерметизації одного з передніх коліс тягача, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини з подальшим перекиданням транспортного засобу.

Внаслідок аварії водій, 53-річний житель с. Підлісці Кременецької територіальної громади, отримав травми легкого ступеня та від подальшої госпіталізації відмовився.