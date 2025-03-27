14:26 | 27.03.2025
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Вибух колеса вантажівки спричинив аварію на Тернопільщині

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 26 березня на автодорозі М-19 поблизу села Вишнівець Кременецького району. Орієнтовно о 14.30 годин водій автомобіля «DAF», внаслідок розгерметизації одного з передніх коліс тягача, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини з подальшим перекиданням транспортного засобу.

Внаслідок аварії водій, 53-річний житель с. Підлісці Кременецької територіальної громади, отримав травми легкого ступеня та від подальшої госпіталізації відмовився.

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